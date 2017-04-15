Line Kullanıcıları Dikkat!

Popüler çoklu platform mesajlaşma uygulaması olan Line, BlackBerry cihazlarından ve bazı platformlardan desteğini çekeceğini belirtti.

Güncellenme 15 Nisan 2017 17:19

Çoğumuzun bildiği popüler çoklu ortam mesajlaşma uygulaması Line’ın yaptığı açıklamaya göre BlackBerry cihazlarından ve bazı platformlardan desteğini keseceğini açıkladı. Günümüzde dünya genelinde 220 milyondan fazla kullanıcısı olan bu popüler uygulama, bu platformları kullanan kullanıcılarını yakından ilgilendirecek ve önlemini almasını istediği bazı açıklamalarda bulundu. Line yaptığı bu açıklamada BlackBerry platformundan Temmuz ayında desteğini çekeceğini belirtti.

Artık Line Kullanılamayacak!

Bu popüler uygulama Line, BlackBerry, Firefox OS ve Nokia Asha desteğini 3 Temmuz 2017’de keseceğini duyurdu. Tüm bunların yanı sıra Line uygulaması Windows 8 mağazasından da kaldırılacak. Yapılan açıklamada bahsi geçen platformlar 27 Nisan’dan itibaren yeni hesap oluşturulamayacağı belirtildi. Bu platformları kullanan kullanıcıların IOS veya Android gibi desteklenen başka bir platforma geçmelerini önerildi.

Yapılan açıklamalarda, bu platformlarda Line kullanmaya devam eden kullanıcılarını 3 Temmuz 2017 tarihine kadar IOS veya Android platformlarına geçmeye davet etti. Eğer Line seven kullanıcılar bu önlemleri almaz ise 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren mesajlaşma veya görüşme yapamayacağı belirtildi.

Firefox OS ve Nokia Asha’dan ümit kesilmiş gibi gözükse de hâlâ şansını denemekte ısrarcı olan BlackBerry, belki de istediği çıkışı yeniden sağlayabilir. Ancak yine de Line uygulamasını severek kullanan kullanıcıların bu platformlardan uygulama desteği alamayacağı için önlemini bir şekilde alması iyi olacak gibi görünüyor.