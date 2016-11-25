Liderlik maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı. İkinci sıradaki Beşiktaş ile lider Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Güncellenme 25 Kasım 2016 15:05

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten, dün de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach-Manchester City karşılaşmasında düdük çalan Cüneyt Çakır'a dev bir maç daha verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 12. haftasında lider Başakşehir ile en yakın takipçisi Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya Cüneyt Çakır'ı atadı.

12. haftanın maçları ve hakemleri şöyle:

25 Kasım Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-Bursaspor: Barış Şimşek

26 Kasım Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: Arda Kardeşler

16.00 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Tolga Özkalfa

19.00 Antalyaspor-Adanaspor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

27 Kasım Pazar:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Fırat Aydınus

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

20.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya.