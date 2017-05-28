Lider şampiyonluk maçına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam saat 19'da Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor'la şampiyonluk olmak için mücadele edecek.

Güncellenme 28 Mayıs 2017 15:31

İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 61 lig maçı yapıldı. Beşiktaş, bu maçların 31'ini kazandı, 11'ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kazanması durumunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş'ın 98 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

GAZİANTEPSPOR 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Gaziantepspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 8 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 8 randevuda 6 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul'daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul'da 4-0'lık skorlarla aldı.

Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi.

Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynandı ve Beşiktaş'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında Gaziantep'te yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin iki farkla üstünlüğü bulunuyor.

Gaziantep'teki 30 maçta siyah-beyazlılar 10, kırmızı-siyahlılar 8 galibiyet aldı, 12 maç da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, son 3 maçı kazandığı Gaziantep deplasmanında toplam 30 gol attı, ev sahibi ekip 23 kez gol sevinci yaşadı.

NTV