LG'nin Yeni Orta Sınıf Serisi Sınıfı Geçti

LG tarafından CES 2017’de tanıtılacağı duyurulan telefonlar için tanıtımlar yapılmaya başlandı. İşte detaylar.

Güncellenme 04 Ocak 2017 23:04

LG, orta segmentte yer alan K serisi ile LG Stylus 3 modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Cihazlar orta segmentte olsa da yüksek performansları işle dikkat çekti.

LG Stylus 3

LG, orta menzilli akıllı telefonlarını CES 2017'de tanıttı. K Serisi ve LG Stylus 3'ün yeni sürümleri için yapılan tanıtımlar CES 2017’de dikkat çekerken, tüm cihazlar için yapılan incelemelerde performans ve fiyat konusunda telefonlar başarılı bulundu. Öyle ki 2017 modelleri gelişmiş kameralar, daha büyük piller ve üst modellerde yer alan parmak izi sensörleri gibi detayları içeriyor ve bu açıdan çok daha cazip durumda.

LG Stylus 3 Özellikleri Neler?

Stylus 3, 1.5GHz oktav çekirdeğe sahip bir işlemci, 3 GB RAM, 5.7 inç ekrana sahip. Bu özellikler ile birlikte LG Stylus 3 LG'nin yeni orta menzilli ürünlerinden belki de en güçlüsü. Ek olarak, Stylus 3, 8 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel arka kameraya sahip. 3,200mAh çıkarılabilir pili de dikkat çekici.

LG K Serisi Telefonlar

2017 K Serisi 4 farklı model ile sunuldu. K10, K8, K4 ve K3 olarak sunulan modeller de yine farklı etiket fiyatlarında uygun özelliklere sahip cihaz sunuyor. Telefonlardaki en yüksek özellikler, 5.3 inç ekran, 120 derecelik geniş açılı selfie lens ve 13 megapiksel arka kame. Ayrıca parmak izi tarayıcısı, metal çerçeve ve hafif kavisli cam ekrana sahip olan K10 da bu özellikleri ile seriden ayrılıyor.

Bakalım LG yeni modelleri ile birlikte orta segmente ne kadar başarılı olabilecek.