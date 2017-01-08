LG’den Farklı Bir Kulaklık: Tone Surround

Kemik tasarımı ve boyuna takılan yapısıyla LG Tone Surround müzik dinlemeyi sevenler için özel olarak yaratıldı.

Güncellenme 08 Ocak 2017 20:04

LG tarafından üretilen yeni kulaklık, bas tonu ile tüm vücudunuzda müziği hissetmenizi sağlıyor. Üstelik sadece ses kalitesinde değil, aynı zamanda ergonomik, rahat yapısı ile kullanımı ve taşınması da oldukça kolay.

LG Tone Surround kullanımında herhangi bir handikap yaşanmaması adına esnek ve kıvrılabilir şekilde tasarlandı. Bu bakımdan sırt çantasında dahi taşınmasında sorun yaşanması beklenmiyor. Esnek olması sayesinde çok büyük baskılar olmadığı takdirde LG Tone Surround kırılmaz bir yapıda.

LG Tone Surround Teknik Özellikleri Neler?

Yüksek ve orta frekansları işleyen toplamda dört hoparlör ve düşük tonları işleyen çift hoparlör kullanılıyor. Bu arada, entegre 32 bit DTS optimize ses DAC, sesi Hi-Fi kalitesine yükseltir. Bluetooth ya da 3,5 mm kablo ile herhangi bir dizüstü bilgisayar, akıllı telefon veya tablet gibi cihazlar ile kulaklığı eşleştirmek de oldukça kolay.

Tanıtılan farklı ürünler ile birlikte LG’nin özelikle LG Tone Surround modeli ile dikkat çekmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda piyasaya sunulacak yeni ürünün ne kadar satışa ulaşacağı satış dönemi ile birlikte görülecek. Özelikle son dönemlerde LG Tone Surround benzeri ürünler piyasada sıklıkla yer alırken, markalar tarafından da bu alanda rekabetin yaşanacağı kesin.