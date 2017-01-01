LG'den CES 2017'ye Robot Çıkarması

LG tarafından önümüzdeki günlerde başlayacak CES 2017’de robotun tanıtılabileceği belirtildi.

Güncellenme 01 Ocak 2017 21:51

Ocak ayının ilk haftası itibariyle düzenlenecek özel teknoloji fuarı büyük bir merak uyandırıyor. Öyle ki sektörde yer alan firmalar tarafından özel çalışmaların duyurulacağı fuar pek çok yeni gelişmeye de sahne olacak. Bu konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda LG tarafından özel bir robotun geliştirildiği ve bu robotun fuarda tanıtılacağı belirtildi. Üstelik robot için yapılan sızdırmalarda yapay zeka sisteminin etkin bir şekilde kullanıldığı ve üç farklı prototipin hazırlanarak fuara yönelik geliştirildiği duyuruldu.

3 Versiyon 3 Farklı İşçi Robot!

Robotlar pek çok farklı işlemi yerine getirebilecek şekilde hazırlandığı gibi ev işlerinde yardımcı olabilecek ve aynı zamanda sesli komutlarla çalışması sayesinde kolay bir şekilde yönlendirilecek.

İlk model evde çalışacak ve ev işlemlerinde yardımcı olacak. İkinci modelin ise daha çok bahçe işlerinde kullanılabilecek. Bu açıdan robotlar ile birlikte artık bahçe işlemlerinin de sorunsuz ve zamanında yapılması sağlanacak. Fuarda tanıtılacak olarak üçüncü model ise daha çok ticari alanlara yönelik geliştirilecek ve restoranlarda servis yaparak istenen düzenin sağlayacak.

LG tarafından gerçekleştirilen bu yenilikler kuşkusuz robot teknolojisini bir üst seviyeye taşıdığı gibi yapay zeka ile birleşecek teknolojinin ne kadar ileri seviyeye gidebileceğini gösteriyor. Mevcut iddialar LG tarafından resmen açıklanmadı ve onaylanmadığından dolayı kesinlik taşımıyor.