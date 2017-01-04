LG, Yeni Modelde 21 Saatlik Pil Ömrü Sunuyor

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Güncellenme 04 Ocak 2017 22:57

LG'nin ince tasarıma sahip, üst düzey performans sunabilecek cihazı tanıtıldıktan sonra oldukça ilgi çekti. Geçtiğimiz gün CES'de ilan edilen Gram 14, pek çok açıdan selefine benziyor. Cihazda hala dokunmatik ekran yok. İnce yapısına rağmen Gram 14, 2015 modeliyle aynı ağırlığa sahip ve 2,14 kilo. Ağırlık aynı olsa da bu segment için bu ağırlık oldukça hafif sayılıyor. Ancak yeni cihazda gerçek fark pil ömrü. LG, Gram 14'ün tek bir batarya ile 21 saat boyunca çalışabileceğini iddia ediyor.

Etkileyici: 21 Saat!

Dizüstü bilgisayarın profilini ve ağırlığını azaltmaya çalışırken, LG son derece uzun bir pil ömrüne sahip cihaz sunmayı başardı. 21 saatlik pil ömrü diğer rakiplerin iddialarını neredeyse ikiye katlıyor. .

Gram 14 Tasarımı Nasıl?

Gram 14, nano karbon magnezyum alaşımından yapılmış bir metal gövdeye sahip. Metal bir LG ürünü olarak bu özel seçim bir ilk. Ayrıca LG, ekran çerçevesinin arkasında IPS panelinin parlaklık ve çözünürlük kriterlerini tutturabilmesi adına yeni bir ekran teknolojisi kullandığını da açıkladı. Cihaz için önemli detaylardan bir tanesi de çok fazla açıklanmasa da yeni ekran teknolojisi oldu.

Gram 14 Etiket Fiyatı Ne?

LG fiyat ve Gram 14 konusunda hala bir açıklama yapmadı. Bu bakımdan cihazın etiket fiyatı şu an için bilinmiyor.