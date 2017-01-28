LG Watch Style Android Wear 2.0 Saat Görüntüleri Sızdırıldı

LG Watch Style için yapılan sızdırmalar ile birlikte detaylı bilgilere erişim sağlandı.

Güncellenme 28 Ocak 2017 17:44

Bu ayın başlarında Evan Blass @evleaks hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile LG'nin planlarını sızdırıldı. 9 Şubat'ta LG Watch Sport ve LG Watch Style olarak adlandırılan iki Android Wear 2.0 akıllı saatin geleceğini duyuran Blass böylece gözlerin LG’ye çevrilmesine döndü. LG Watch Style görüntüleri dairesel kadran, deri kayışlar ile görüldü.

LG Watch Style özellikleri ise şöyle olacak;

1,2 inç (360 x 360 piksel) OLED Ekran

512MB RAM, 4GB eMMC

Android Wear işletim sistemi

Toz ve Suya Dayanıklı (IP67)

10.8mm kalınlığında

Bluetooth 4.1, Wi-Fi

Sensörler: 9-Eksen (Gyro / Accelerometer / Pusula)

240mAh pil

LG Watch Sport özellikleri ise şöyle olacak;

1.38-inç (480 x 480 piksel) 348 PPI'de P-OLED Ekran

768MB RAM, 4GB eMMC

Android Wear OS (Android 4.3 ve iOS çalıştıran akıllı telefonlarla uyumludur)

Toz ve Suya Dayanıklı (IP68)

14,2 mm kalınlığında

Bluetooth 4.1, Kablosuz, LTE, 3G, NFC (Android Pay)

Sensörler: 9-Eksenli (Gyro / Accelerometer / Pusula), Barometre, PPG (Nabız Ölçer Sensörü), GPS

430mAh pil

LG Watch Style modelinin titanyum, gümüş ve gül altın renk varyantları gelmedi bekleniyor. LG Watch Sport için ise titanyum ve koyu mavi renklerinin gelmesi bekleniyor.