LG Watch Style Android Wear 2.0 Saat Görüntüleri Sızdırıldı
LG Watch Style için yapılan sızdırmalar ile birlikte detaylı bilgilere erişim sağlandı.
Bu ayın başlarında Evan Blass @evleaks hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile LG'nin planlarını sızdırıldı. 9 Şubat'ta LG Watch Sport ve LG Watch Style olarak adlandırılan iki Android Wear 2.0 akıllı saatin geleceğini duyuran Blass böylece gözlerin LG’ye çevrilmesine döndü. LG Watch Style görüntüleri dairesel kadran, deri kayışlar ile görüldü.
LG Watch Style özellikleri ise şöyle olacak;
1,2 inç (360 x 360 piksel) OLED Ekran
512MB RAM, 4GB eMMC
Android Wear işletim sistemi
Toz ve Suya Dayanıklı (IP67)
10.8mm kalınlığında
Bluetooth 4.1, Wi-Fi
Sensörler: 9-Eksen (Gyro / Accelerometer / Pusula)
240mAh pil
LG Watch Sport özellikleri ise şöyle olacak;
1.38-inç (480 x 480 piksel) 348 PPI'de P-OLED Ekran
768MB RAM, 4GB eMMC
Android Wear OS (Android 4.3 ve iOS çalıştıran akıllı telefonlarla uyumludur)
Toz ve Suya Dayanıklı (IP68)
14,2 mm kalınlığında
Bluetooth 4.1, Kablosuz, LTE, 3G, NFC (Android Pay)
Sensörler: 9-Eksenli (Gyro / Accelerometer / Pusula), Barometre, PPG (Nabız Ölçer Sensörü), GPS
430mAh pil
LG Watch Style modelinin titanyum, gümüş ve gül altın renk varyantları gelmedi bekleniyor. LG Watch Sport için ise titanyum ve koyu mavi renklerinin gelmesi bekleniyor.