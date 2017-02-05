LG Watch Sport Geekbench'de göründü

LG Watch Sport için bugüne kadar pek çok bilgi sızarken, cihaz şimdi Geekbench’de görüldü.

Güncellenme 05 Şubat 2017 23:20

Google ve LG 8 Şubat'ta iki yeni akıllı saat sunacak. Çok kısa bir süre kalan cihazlar için şimdiden test sonuçları gelmeye başladı. Bu iki saatin bazı önemli özellikleri var. Öyle ki Android Wear 2.0'ın önceden yüklenmiş olduğu iki saat modeli de kutudan bu sistem ile çıkacak.

LG Watch Sport Kaç Para Olacak?

LG Watch Sport önceki versiyonlardan 100 dolar üzerinde 349 dolar fiyatına sahip olacak. Saatlerde kalp hızı monitörü, LTE, GPS ve NFC ile birlikte gelecek.

LG Watch Sport, Geekbench'te görülse de işlemci modeli tam olarak bilinmiyor. Fakat LG Watch Sport modelinde modeli bilinmeyen dört çekirdekli bir işlemcinin kullanılacağı kesin. Geekbench'in test sonuçlarında saatin 768 MB RAM taşıdığı da doğrulandı. Paylaşılan diğer spesifikasyonlar arasında 480 x 480 çözünürlüğe sahip 1.38 inçlik bir ekran, 4GB'lık dahili depolama birimi, 430mAh'lık bir pil var.

LG Watch Sport için farklı detaylardan bugüne kadar söz edilirken, özellikle Android Wear 2.0 oldukça dikkat çekici. Aynı zamanda LG Watch Sport bu işletim sisteminin de ilk temsilcisi olacak.

Geekbench Sonuçları Nasıl?

LG Watch Sport için yapılan testlerde ise tek çekirdekte 273'lük, çift çekirdekte ise 418'lik bir skor alınmış durumda.