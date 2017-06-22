LG V30 IFA 2017'de Duyurulacak

LG’nin son dönemlerde en çok konuşulan telefon modellerinden bir tanesi olan V30 IFA 2017'de duyulabilir.

Güncellenme 22 Haziran 2017 18:05

Çıkardığı amiral gemileri ile telefon sektöründeki durumunu daha iyi hale getirmeyi başaran LG, özellikle önümüzdeki günlerde yapılacak özel bir fuarda V30 modelini tanıtarak büyük bir yenilik getirmeyi hedefliyor. Konu ile ilgili paylaşılan bilgilerde özellikle markaya yakın kaynaklardan yeni bilgilerin sızdırıldığı belirtilirken V30 ile fuarda yer alacak olan marka telefon sektöründe yeniden dikkat çekmeyi hedefliyor.

31 Ağustos’ta Tanıtılacak

31 Ağustos tarihinde yapılacak olan bu tanıtım etkinliği ile birlikte LG V30 modeli resmen duyurulacak. Özellikle tanıtım sonrasında telefon için ön sipariş döneminin başlatılacağı da iddia ediliyor. Bu bakımdan iddiaların doğru olması halinde 31 Ağustos tarihi itibariyle yeni telefon için ön sipariş süreci resmen başlayabilir.

700 dolar perakende fiyatı ile sunulması beklenen cihaz özellikle Eylül ayı itibariyle tüm mağazalarda yer almaya başlayacak. LG, Ağustos ayında yapacağı tanıtım ile birlikte özellikle Samsung Galaxy Note 8 gibi çok önemli amiral gemilerine karşı savaşmak zorunda kalacak. Mobil sektörde Apple, Samsung ve Huawei gibi üreticilerin gerisinde kalan LG’nin bu konuda şartları zorladığı net bir şekilde görülse de Note 8 gibi bir telefon ile aynı anda piyasaya girecek olması büyük bir handikap yaratabilir.

Satışlardan iyi sonuçların alınabilmesi adına kullanıcıların telefona çok fazla ilgi göstermesi gerekiyor. Aynı zamanda telefonun yüksek donanım, iyi performans ve uygun etiket fiyatı ile sunulması da şu şartlarda zorunlu görülüyor.