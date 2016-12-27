LG PJ9 İle Uçan Özel Hoparlör

Son dönemlerde hoparlör ve ev sistemleri konusunda farklı gelişmeler yaşanırken, LG tarafından yapılan tanıtımlarda havada durabilen özel bir hoparlör tanıtıldı.

Güncellenme 27 Aralık 2016 17:34

Las Vegas'ta gerçekleşecek fuar öncesinde pek çok farklı marka da şimdiden önemli ipuçlarını bizlere sunarak heyecan yaratmayı başarıyor. Hoparlör konusunda oldukça farklı bir tasarımı üretmeyi başaran LG yaptığı küçük tanıtım ile birlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Ocak ayında gerçekleştirilecek fuarda minik hoparlör resmen tanıtılacağı ve tüm özellikleriyle basın karşısında çıkarılacağı belirtilirken LG tarafından üretilen özel hoparlöre LG PJ9 adının verildiği öğrenildi.

LG PJ9 Özellikleri Neler?

Özellikle hoparlörün etkin ve verimli çalışabilmesi adına özel bir istasyonun oluşturulduğu ve bu istasyon üzerinde herhangi bir bağlantı kurulmasına gerek kalmadan hoparlörün havada durabildiği görülüyor. Kablosuz şarj yeteneği sayesinde istasyon üzerinde durduğu süre boyunca da şarj olabilecek durumda olan LG PJ9, tam dolu batarya ile 10 saat boyunca çalışabiliyor. Üstelik cihaz için yapılan geliştirmelerde suya karşı da tamamen dayanıklı bir ürün üretilmiş. Yapılan açıklamalara göre cihaz 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca sorunsuz bir şekilde çalışabilecek. Bu açıdan özellikle ev kullanımlarında su sıçramaları ya da suyun içerisine düşürülmesi halinde dahi hoparlör için herhangi bir sorun yaşanması söz konusu değil. Yapılan tanıtımlar ile birlikte LG PJ9 modeli oldukça dikkat çekerken şimdi gözler fuara çevrildi.