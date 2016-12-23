LG K10 (2017) Teknik Özellikleri Neler?

CES 2017’de LG tarafından tanıtılacak modellerden bir tanesi de LG K10. İşte telefon için yapılan açıklamalara göre teknik detaylar.

Güncellenme 23 Aralık 2016 12:26

LG K10, K serisinin en önemli modellerinden bir tanesi. Yapılan açıklamalara ile birlikte telefonun ilk olarak CES 2017’de görücüye çıkarılacağı belirtilirken, LG K10 hakkında teknik detaylar da belli oldu.

LG K10 Ne Zaman Satışa Çıkacak?

LG K10 için yapılan tahminlerde telefonun 2017’nin ilk iki çeyreği içerisinde piyasaya sunulması bekleniyor. Fakat LG bu konuda kesin bir tarih vermedi.

LG K10 Teknik Özellikleri

LG K10 için ilk olarak ölçülere bakılacak olursa telefon 142 gram 7,9 mm kalınlığı ile geliyor. LG K10 hakkında en önemli detay ise Android 7.0 işletim sistemi ile gelecek olması. 32GB depolama alanı ile cihaz gelmiş olsa da kişilerin ihtiyaçlarına göre microSD kart desteği ile alanı arttırması mümkün

720x1280 piksel yoğunluğunda 5.3 inç bir ekranın kullanıldığı cihaz, orta boyutlarda da aynı zamanda kullanım açısından kolaylık sağlıyor.

Telefon ile ilgili diğer önemli teknik detaylar ise şöyle;

13 MP arka kamera

3 GB RAM

MT6750 CPU

2800mAh Li-İyon batarya

GSM / HSPA / LTE

Mali-T860MP2 GPU

5 MP ön kamera

3,5 mm ses girişi

Bluetooth

FM radyo

Parmak izi

LG K10 Renk Seçenekleri Neler?

Mevcut bilgilere göre telefon için 3 farklı renk seçeneği var. Bu renkler ise siyah, altın ve titan.