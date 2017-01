LG K10 (2017) İle LG Geniş Açı Selfie Vaat Ediyor!

LG K10 (2017) modeli ile piyasaya giriş yapan LG, yeni modelinde özelikle geniş açılı selfie ile dikkat çekiyor.

Güncellenme 27 Ocak 2017 22:12

LG K10 (2017) üzerindeki 5MP ön kamera, geniş açılı bir objektife sahip ve kullanıcıların geniş açılı selfie çekmelerine izin veriyor. Bunu anlaşılması ve telefonun daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilmesi adına LG bu konsepte "Do not Be Sorry" başlıklı yeni bir video çalışması hazırlıyor ve önümüzdeki günlerde klibin piyasada olması bekleniyor. Klibin odak noktası, geniş açılı kamera sayesinde normal bir selfie karesine göre daha fazla alanı kameraya dahil etmek. Özelikle kalabalık bir selfie karesinde LG K10 (2017) modelinin bu özelliği çoğu kişi için duumu kurtacak.

LG K10 (2017) Teknik Özellikleri Neler?

LG K10 (2017), geçen Ocak ayında piyasaya sürülen orijinal LG K10'un devamı. 5.3 inçlik 2.5D eğimli ekrana sahip LG K10 (2017), giriş seviyesi bir cihaz. Ekranda ise 720 x 1280 çözünürlük destekleniyor. Telefon, bir oktak çekirdekli 1.5GHz CPU ve Mali-T860 MP2 GPU özellikli bir MT6750 yonga setine sahip. 2 GB RAM ve dahili 32 GB dahili bellek ile birlikte desteklene LG K10 (2017) bu bakımdan seviyesine göre üstün özelliklere sahip.

Önde geniş açılı selfie kamera yanında f / 2,2 diyaframı olan 13MP arka kamera var. 2800mAh pil ve Android 7.0 ise LG K10 (2017) için en önemli detaylardan diğerleri.