LG G6’de Hangi Özellikler Olacak?

LG G6 ile ilgili bugün yapılan sızdırmalarda render ile ilgili detaylar görüntülendi.

Güncellenme 27 Aralık 2016 13:13

LG tarafından LG G6 ile ilgili uzun süreden beri çalışmalar sürerken, LG G6 modelinde en çok merak edilen modüler yapının olup olmayacağı. Bugüne kadar konuyla ilgili çok fazla detay paylaşılmış olsa da marka için bunu doğrulayacak bir sızdırma yapılmadı. Fakat tüm bunlara karşın telefonun tasarımı konusunda artık çok daha fazla detaya sahibiz. Yapılan paylaşımlarda LG G6 ile ilgili render ve çizimler sızdırılırken, teknik detaylar ile birlikte LG G6 tanıtımı öncesinde oldukça fazla bilgi elimizde mevcut.

LG G6 Teknik Özellikleri Neler?

Görüntülerde de görüldüğü gibi bir tasarım ile gelecek telefonda aynı zamanda güçlü donanımlar kullanılacak.

1440 x 2560 çözünürlüklü 5,3 inç ila 5,5 inçlik bir ekranın tercih edildiği telefon, üst seviye bir performans sunabilecek kapasitede. Telefon kapağının altında Snapdragon 821 yonga seti ya da Snapdragon 835 bekleniyor. LG tarafından telefonda 6GB RAM ise en önemli seçim olarak görülüyor. LG G5 ile karşılaştırıldığında LG G6 daha ince bir tasarım ile gelecek gibi görünüyor. Bu da modüler sistemin bu kadar ince bir telefonda kullanılmasının çok mümkün olmadığını düşündürdüğü için önceki sızdırmalarla da uyuşuyor. Bakalım LG G6 ile birlikte LG piyasada nasıl bir değişiklik yaratabilecek.