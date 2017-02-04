LG G6’dan Yeni Haberler Var

LG’nin yeni modellerinden olan LG G6 için her gün farklı sızdırmalar yapılmaya devam ediyor.

Güncellenme 04 Şubat 2017 23:44

Özellikle yeni amiral gemisine ait geçtiğimiz günlerde yapılan sızdırmalarda pek çok farklı yeni özellik görülürken yeni sızdırmalarda tasarım tüm detaylarıyla görüntülendi. Özellikle farklı açılardan çekilen görüntüler sayesinde telefon için şimdiden tasarım adına farklı detayları görmek ve öğrenebilmek mümkün olurken tasarım oldukça beğeni topladı.

LG G6 Tasarımı Nasıl?

Fırçalanmış bir tasarımın bulunduğu telefon, böylece kolay tutuş sağladığı gibi görüntü açısından da oldukça farklı bir imkan sağlıyor. Arka yüzeyinde yer alan parmak izi sensörü de yine kullanıcıların güvenli bir şekilde telefonunu kullanabilmesi adına önemli bir avantaj sağlayacak. Telefonu için yapılan incelemelerde sağ tarafta SIM kart ve micro SD kart girişlerine yer verildiği görülüyor.

Telefonun kulaklık girişi ise pek çok farklı modelden farklı olarak üst tarafta yer alıyor. Telefonun su ve toza karşı dayanıklı olması 5.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi ve Snapdragon 821 ile donatılması da oldukça dikkat çeken diğer özellikler arasında yer alıyor.

Telefon için yapılan sızdırmalar sonrasında telefon için resmi satış döneminin başlaması beklenirken bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat tüm çalışmaların sızdırılmış olmasa da telefonun satışı konusunda oldukça yakın bir tarihte marka tarafından açıklamaların yapılacağını gösteriyor.