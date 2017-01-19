LG G6’da Özel Batarya Kullanılacak

LG tarafından piyasaya sunulacak yeni amiral gemisi LG G6 için artık çok daha fazla bilgiye sahibiz. İşte yeni telefonda alınacak güvenlik önlemlerinden bir tanesi.

Güncellenme 19 Ocak 2017 22:26

LG G5 adıyla piyasaya sunulan modüler cep telefonun ardından bir üst versiyon olan LG G6 için çalışmalarını sürdüren marka, özellikli güvenlik noktasında oldukça titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan sızdırmalarda telefonunda yer alacak özellikler ile ilgili detaylı bilgi alınırken son paylaşılan bilgilerde ısınmaya karşı özel soğutma sisteminin kullanıldığı bataryaların telefonlarda tercih edileceği belirtildi.

Patlama LG’yi Korkuttu!

Özellikle yaz aylarında Galaxy Note 7 modellerinde yaşanan patlamaların ardından pek çok farklı markanın bu durumdan etkilendiği de görülürken LG cihazlarda herhangi bir patlama olayına yer vermemek adına özel güvenlikle bataryaları kullanıma sunulacak. Özellikle bataryalarda yer alacak bakır borular sayesinde telefonun ısınmasının önlenmesinin yanı sıra bataryaların ısınmaya veya yanlış kullanıma bağlı olarak patlaması da önlenmiş olacak.

Bataryalarının patlamasındaki en önemli sebep ısınması ve aşırı su ile birlikte bataryanın patlama aşamasına geçmesi olurken soğutma sisteminin kullanılacağı LG G6 da patlama ve ısınmada böylece önlenmiş olacak. LG tarafından yapılan açıklamalarda mevcut batarya sistemleri üzerinde uzun zamandan beri çalışmaların yürütüldüğü ve özellikle 15 derecenin üstünde bataryaların Amerika ve Avrupa gibi başka bölgelerde test edildiği belirtildi. Bu açıdan yeni bataryalar ile birlikte bataryaların patlaması tamamen ortadan kaldırılmış durumda.