LG G6 Modeli İçin İstihdamı Arttırıyor

Bugüne kadar telefon modellerinde beklentileri çok fazla karşılayamayan LG yeni amiral gemisi için işçisi alımını da arttırdı.

Güncellenme 06 Nisan 2017 23:22

Dünya genelinde satış rakamlarını arttırmak ve daha etkin bir hale gelmek isteyen LG G6 modelinde bu konuda çok daha iddialı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan son açıklamalarda özellikleri LG G6 modelinden satış rakamlarının üst seviyelere ulaşabilmesi adına yeni personel istihdamı yaratıldığı belirtilirken özellikle mobil departmanda yüzde 18,8 oranında daha fazla kişi çalışmaya başladı.

LG G5 modeli ile iddialı olmasına karşın piyasadan istediği etkiyi bir türlü alamayan marka G6 da aynı durumu yaşamak istemiyor. Bu bakımdan telefonun hazırlık sürecinden itibaren oldukça titiz bir çalışma sürdüren markanın özellikle reklam ve satış konusunda daha fazla personel ile işini kolaylaştırmaya çalıştığı belirtiliyor.

Türkiye'de de satışa çıkacak olan telefon 3699 TL'lik etiket fiyatı ile alım gücü oldukça zorlasa da LG tarafından yapılacak kampanyalar ve sunulacak cazip teklifler ilet piyasadan daha fazla pay almaya çalışacak. Türkiye pazarının önemli markalarından birisi olarak görülen LG yeni amiral gemisi alanından başarıya ulaşması markanın ekonomik anlamda da ciddi bir katkı elde etmesini sağlayacak. Bu bakımdan yapılan son açıklamalar sonrasında LG ile bu alanda ne kadar başarılı olacağı da yakından takip edilmeye başlandı. İstihdam artışı markanın bu alanda çok iddialı ve hedefe yönelik çalışma yapacağını da gösterirken gözler yayınlanacak ilk raporları çevrildi.