LG G6 Kılıfları Sızdırıldı!

Geçtiğimiz günlerde farklı modellerin kılıflarının sızdırılmasının ardından yeni kılıf tasarımları LG G6 için sızdırıldı.

Güncellenme 21 Ocak 2017 23:44

LG tarafından üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü yeni model için oldukça önemli bir sızdırma yapıldı. LG G6 kılıflarının sızdırılması, tasarım hakkında şimdiden bilgi sahibi olunmasını sağlarken özellikle uzun zamandan beri merak edilen modüler tasarım noktasından LG’nin kesin bir dönüş yaptığı da görüldü.

Kulaklık Girişi Olmayacak!

Tasarımlara bakıldığında yeni telefon modelinde modüler bir tasarımın olmayacağı net bir şekilde görülürken telefon için tasarımda değişikliklerin yapıldığı da gözden kaçmadı. Özellikle mobil sektörde başlayan yeni akın LG tarafından da dikkate alındığı ve yeni modellerde kulaklık girişine yer verilmeyeceği görülüyor. Kulaklık girişinin yanı sıra arka kısımda göze çarpan çift kamera ve parmak izi okuyucusu da yeni telefonun en önemli özellikleri arasında yer alacak.

Yeni telefon için yapılan paylaşımlarda telefon gri bir renge sahip. Fakat grinin dışında farklı renk versiyonlarının da olması bekleniyor. Bu açıdan bugüne kadar yapılan sızdırmalar dahilinde telefonda beklenen özelliklerin büyük bir bölümünün yer aldığını söylemek mümkün. Önümüzdeki günlerde LG G6 için resmi tanıtımının yapılması ve telefon için satış dönemine geçilmesi mümkün görünüyor.

LG G5 modelinin ardından piyasaya LG G6 ile daha iddialı bir şekilde giriş yapacak olan LG markasının yeni telefonda yer vereceği özellikler ve teknik donanımlar bakalım nasıl olacak.