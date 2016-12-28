LG G6 İçin Sızıntı Var!

LG tarafından piyasaya sunulacak olan LG G6 modeli resmen sızdırıldı.

Güncellenme 28 Aralık 2016 20:55

2017 yılında ile LG'nin en önemli amiral gemisi olacak LG G6 için uzun zamandan beri piyasada büyük bir beklenti var. Öyle ki piyasaya sunulacak yeni telefonum hangi özelliklerde olacağı, bu yeni telefon ile birlikte modüler yapının takip edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Yapılan son sızdırmalarda telefonun detaylı bir çizimi görüntülenirken fotoğraflardan anlaşıldığı gibi modüler bir yapının LG G6’da kullanılmayacağı öğrenildi.

LG G5’teki Hata Tekrarlanmayacak!

Yeni telefon modelinde yapılan yenilik LG G5 modelinde yaşanan handikapları ortadan kaldırılmasını sağlayacak. Bu açıdan oldukça önemli olan bu değişim LG G6’nın daha yüksek bir başarıya ulaşmasını sağlayabilecek. Yapılandırmalarda telefon hakkında çok fazla detay elde edilememiş olsa da arka kapakta telefon için bir parmak izi tarayıcısının da kullanıldığı görülüyor.

LG G6 Teknik Detayları Neler?

72.43 milimetrelik genişliğe sahip olan telefon böylece bir önceki versiyonundan çok az farkla da olsa da dar bir şekilde tasarlanmış durumda. 2017 yılında özellikle gerçekleştirilecek fuarlarda tanıtılması ve ardından satışa başlanması beklenen telefonun piyasada bu sefer ne kadar bir başarı elde edeceği merakla bekleniyor. LG G5 için büyük umutlar ile piyasaya çıkmış olsa da LG telefon ile piyasadan istediğini alamamıştı. Bu açıdan özellikle önümüzdeki yıl itibariyle piyasaya çıkacak LG’nin kaybetme şansı bulunmuyor.