LG G6 İçin Geri Sayım Başladı

LG G6 modeli üzerinde çalışmalarını sürdüren LG, özellikle hazırladığı basın davetiyelerinde önemli bir detaya dikkat çekti.

Güncellenme 07 Şubat 2017 15:50

LG tarafından G5 modelinin ardından piyasaya sunulacak olan LG G6’da büyük bir ekranın kullanılacağı ve özellikle çerçevesiz bir tasarımın tercih edileceği görüldü. 26 Şubat tarihinde yapılacak olan tanıtım ile duyurulacak yeni telefon modelinin yüksek özellikleri ile gelmesi kuşkusuz yeni amiral gemisinin daha çok dikkat çekmesine sağlayacak.

LG G6 Özellikleri Neler?

Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda belirtilen detaylar görülebilirken özellikle yapılan sızdırmalarda telefonun 18:9 görüntü oranını destekleyeceği belirtildi. Bu açıdan en boy oranını en mükemmel olduğu telefon modellerinden birisini yaratabilecek olan LG, bu sayede görüntü kalitesini de maksimum seviyelere çekebilecek.

5.7 inç ekranı, Snapdragon 821 işlemci, 6 GB RAM'i ile telefonlarda yüksek bir performans sunabilecek LG, aynı zamanda kamerada da yüksek seçimler yapmış durumda. Düşük ışık koşullarında dahi yüksek kalite fotoğraf çekimi sağlayan 12 MP’lik çift arka kamera ve ön kamera telefonda kamera kullanımını oldukça iyi bir hale getirecek.

Samsung Galaxy S7 ve iPhone 7 gibi amiral gemilerinden alışkın olduğumuz suya karşı dayanıklılık da yine LG G6’da es geçilmemiş durumda. 26 Şubat günü Barcelona’da yapılacak olan tanıtımın başlama saati 12.00. Türkiye saati ile 14.00’da online olarak tanıtımlar takip edilebilecek.