LG G6 Çıkış Tarihi 10 Mart Olarak Açıklandı

LG G6 çıkış tarihi Galaxy S8'den önce olacak. Açıklamalarda çıkış tarihi 10 Mart olarak açıklandı.

Güncellenme 10 Ocak 2017 17:35

Barselona'daki Mobil Dünya Fuarı, sektördeki en büyük etkinlik ve bu yıl 27 Şubat tarihi itibari ile başlayacak. Özellikle CES’e göre telefon ya da tablet duyuruları açısından MWC çok daha uygun ve bu bakımdan markalar bu fuarda daha çok mobil cihazları ön plana çıkaracak.

S8 Beklenirken LG G6 Geldi!

Samsung'un Galaxy S8'i ilan etmesi beklense de LG erken davrandı. Görünüşe göre, LG G6 26 Şubat'ta MWC resmen başlamadan önce resmi olarak ilan edilecek ve piyasaya çıkma tarihi 10 Mart olacak.

G5 31 Mart’ta Çıkmıştı

Geçen yıl G5, 31 Mart'ta piyasaya çıktı. Ancak Galaxy S7 ve S7 Edge 11 Mart'ta çıktı. Bu yıl ise LG, Galaxy S8'in yayınlanmaya başlamasından üç hafta önce G6'yı tanıtacak ve böylece 3 hatalık bir avantaj elde edecek. LG G6 ile birlikte sektörde hedeflerini daha da arttıracak LG için çıkış tarihi bu açıdan oldukça uygun. Kuşkusuz rakiplerden önce piyasada var olmak, satışları arttıracak etkenler arasında. Fakat Apple ve Samsung’un en iddialı modelleri ile geleceği mobil sektörde LG G6 ile markanın ne kadar şansı olduğu da tüm avantajlara rağmen tartışmalı bir konu. Bakalım sektörde neler değişecek.