LG, 9 Şubat'ta İki Android Wear 2.0 Cihazla Gelebilir

Android Wear 2.0 taşıyan ilk cihazların LG tarafından piyasaya sunulacağı iddia edildi.

Güncellenme 18 Ocak 2017 16:06

Google ile yakın işbirliği içinde olan marka bu konuda rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi planlıyor. Elde edilen bilgilere göre LG Wide Sport ve LG Watch Style olarak iki farklı model 9 Şubat'ta yapılacak Android Wear 2.0 tanıtımının ardından tanıtılacak ve satışa çıkarılacak.

İsimlerinden tahmin edebileceğiniz gibi, saatler hem kendi tasarımları hem de özellik konusunda biraz farklılık gösterecek. İkisi arasında ise LG Watch Sport tek başına lider olacak ve daha ön plana çıkacak amiral gemisi olarak tanıtılacak.

Yeni Modellerin Özellikleri Ne?

14.2 mm kalınlıktaki saatin, 1.80 inç plastik kaplı OLED ekranı 480 x 480 çözünürlüğe sahip olacak. İçerde Sport, 768 MB RAM, 4GB dahili bellek ve 430mAH pil ise yeterli düzeyde olacak. saat için bilinmeyen ise yonga setinin modeli. Buna ek olarak, Sport modelinde 3G ve LTE bağlantısı olacak ve telefon görüşmesi yapmadan veri alınabilecek. Son olarak, IP68 sertifika ve bir kalp atış hızı sensörü de cihazın özellikleri arasında.

LG Watch Style ise işlevin formdan daha fazla geride kalacağı düşünülüyor. İlk olarak, 10.8mm özelliği ile dikkat çeken Style, Sport'dan çok daha ince. 1.2 inçlik 360 x 260 ekran ise akıllı saatler için çok daha düşük bir seçenek.