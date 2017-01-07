LG, 2017'de Cihazları Wi-Fi İle Donatacak!

LG 2017 yılında cihazları daha da akıllı yapma noktasında iddialı. İşte detaylar.

Güncellenme 07 Ocak 2017 19:43

Bu yıl CES, ürünlerin büyük bir bölümünde internetin eşyalara yerleştirilmesi konusunda büyük bir çabaya sahne oldu. Akıllı saç fırçası, akıllı hava spreyi, akıllı tavan vantilatörleri gibi pek çok ürün bugüne kadar gündemde yer aldı. Bu konuda LG ise çıtayı oldukça yükseltti.

LG’den Önemli Açıklama

LG'nin pazarlama departmanı genel müdürü David VanderWaal, şirketin CES basın toplantısında gelecek yıl planlarını aktardı. 2017 itibari ile başlayacak yeni projede, LG'nin tüm ev aletlerinin gelişmiş Wi-Fi bağlantı özelliğine sahip olacağı belirtildi. Bu sayede daha kolay yönetilebilir bir beyaz eşya kullanımı amaçlanırken ilk önemli örnek webOS-powered İnternet bağlantılı buzdolabı olan Smart Instaview Buzdolabı oldu.

Amazon Echo asistanın kullanıldığı buzdolabı tasarım açısından da oldukça beğenildi. Buzdolabı içerisinde bulunacak ürünlerin buzdolabına tanımlanmasının ardından ürünlerin bozulması ya da bitmesi halinde özel uyarı sistemleri devreye giriyor. Ayrıca alışveriş listesi hazırlamak isteyen kişiler için de işler çok kolay. Uzaktan bağlantı kontrolü ile dolapta nelerin kaldığı ve nelere ihtiyaç duyulacağı alışveriş merkezinde dahi görülebilecek.

Kullanımı Kolay!

Ekranı şeffaf hale getirmek ve buzdolabında neler olduğunu görmek için 29 inç (1080p) dokunmatik ekranına iki kez hafifçe vurabilirsiniz. Buzdolabının webOS tarafından güçlendirilmesi, internet tarama ve uygulamalarının da kullanılmasını sağlıyor.

Bakalım LG bu projesinde ne kadar başarılı olacak ve hayatımızda neler değişecek.