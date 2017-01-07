Levent Üzümcü'nün 20 yıllık evliliği bitti

Tiyatrocu Levent Üzümcü ile Ebru Tuay'ın boşandığı ortaya çıktı. 1997 yılında evlenen çiftin Batu ve Ada adında iki çocuğu var.

Güncellenme 07 Ocak 2017 16:25

Çiftin tek celsede boşandığı ortaya çıktı.1997 yılında evlenen çiftin geçtiğimiz yıl sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. İkili, 20 yıllık evliliği geçtiğimiz kasımda tek celsede noktaladı.Anlaşmalı olarak boşanan ve yollarını dostça ayıran çift, çocukları için düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor. İkilinin yıpratıcı haberlerden kaçınmak için boşandıklarını gizledikleri de öne sürüldü.

44 yaşındaki oyuncunun, bu evlilikten Batu ve Ata isimli iki çocuğu dünyaya gelmişti.Avrupa Yakası'ndaki hayat verdiği Cem karakteriyle yıldızı Parlayan Levent Üzümcü son olarak Harem dizisinde rol aldı. Üzümcü dizi ve film projelerinin yanı sıra birçok tiyatro oyununda da rol aldı.

Üzümcü'nün rol aldığı diziler

Harem

Acayip Hikayeler

Anneleri ile Kızları

Şen Yuva

Avrupa Yakası

Serseri Aşıklar

Bayanlar Baylar

Biz Size Aşık Olduk

Evdeki Yabancı

Küçük İbo

Bir Umut