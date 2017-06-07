Lens'in tercihi Fenerbahçe

Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan Jeremain Lens, tercihinin sarı-lacivertli kulüpte kalmak olduğunu belirtti.

Güncellenme 07 Haziran 2017 21:29

Sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Premier League'den düşen Sunderland'de bulunan Jeremain Lens, geleceği hakkında açıklama yaptı.

Hollanda Milli Takım kampında FOX Sports'un sorularını yanıtlayan Lens, Beşiktaş'a olası transferiyle ilgili "Sunderland, Beşiktaş, Fenerbahçe. Hangisini istersin?" sorusu üzerine, "Gerçekten Fenerbahçe'de oynamak isterim ancak Fenerbahçe'de kalmak isterim ancak kulüplerin anlaşması lazım" cevabını verdi.