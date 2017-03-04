Lens'in acı günü

Fenerbahçe'nin yıldızı Jeremain Lens'in babası yaşamını yitirdi. Başarılı oyuncu Hollanda'ya gitti.

Güncellenme 04 Mart 2017 17:21

Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Jeremain Lens’in babası Ricardo Lens hayatını kaybetti. Babasını kaybettiği haberini alan sarı-lacivertli oyuncu Hollanda’ya gitti. 29 yaşındaki oyuncunun yarın oynanacak olan Osmanlıspor maçı kadrosunda yer almaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'in babasının vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Lens'in acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Lens ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 29 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Dick Advocaat ve yönetim kurulundan izin alarak babasının cenaze törenine katılmak üzere Hollanda'ya gittiği bildirildi.

NTV