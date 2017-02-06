Lenovo Yoga A12 Tablet Duyuruldu

Lenovo tarafından yapılan son tanıtımlarda Lenovo Yoga A12 adı verilen Android tablet piyasaya çıkarıldı.

Güncellenme 06 Şubat 2017 15:42

Bugüne kadar tablet ve bilgisayar sektörünün öncü isimlerinden birisi olmayı başaran Lenovo, yeni modeli ile de oldukça dikkat çekti. Yapılan tanıtımlarda tabletin 2,2 kilogramdan daha düşük olması kullanım açısından avantaj sağlarken, aynı zamanda büyük boyutlu bir klavye ile gelen tablet kullanımda da kolaylık sağlıyor.

Lenovo Yoga A12 Özellikleri Neler?

Laptopa yakın bir verimlilik sunması ile birlikte kişilerin özellikle oyun oynamak istememesi halinde tablet tam destek verebilecek kapasitede. Bu açıdan kişisel ve kurumsal kullanıcılara yönelik önemli bir model olarak piyasaya sunulan Lenovo Yoga A12 ile birlikte oldukça iyi bir iş ortaya çıkarmış durumda.

Tanıtımlar da telefon tabletin özellikleri hakkında detaylar paylaşılırken en dikkat çeken özelliklerden bir tanesi 13 saat sürecek pil ömrü. Öyle ki batarya ile kullanıcılar 13 saat boyunca şarj ihtiyacı duymadan yeni tableti kullanabilecek. 10 bin 500mAh gibi kapasiteli bir bataryanın kullanıldığı cihaz, bu açıdan uzun süreli kullanımlarda da gerekli desteği sunuyor. Intel atom X5 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama alanı ve 12,2 Inç ekranı ile desteklenen tablet üstelik ekonomik bir fiyata satılıyor.

Lenovo Yoga A12 Fiyatı Ne Kadar?

Yapılan resmi açıklamalara göre tabletin satış fiyatı 299 Dolar olacak. 8 Şubat tarihi itibariyle online satışlarında başlayacağı yeni tablet modelinin yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. 2 farklı renk ile sunulacak tabletin önümüzdeki günlerde nasıl bir performans sergileyeceği de yakından görülecek.