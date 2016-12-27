Lenovo P2 satışa çıktı

Cazip fiyatı ve etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Lenovo P2 e-ticaret platformu n11.com'da satışa çıkarıldı.

Güncellenme 27 Aralık 2016 12:25

Lenovo şirketinden konuyla ilgil iyapılan açıklamaay göre, 5.5 inç AMOLED ekranı ve 5100mAh bataryaya sahip olan Lenovo P2, n11.com'da 1.689 lira fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Lenovo P2'nin özellikleri

Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisinden gücünü alan Lenovo P2, 32 GB dahili depolama ve microSD kart desteğine sahip.

Sony sensör kullanan 13 megapiksellik ana, 5 megapiksellik ön kameraya sahip P2, 24 watlık hızlı şarj sunan adaptörüyle satışa sunuluyor.

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