Lenovo P2 Bataryasıyla Büyüledi!

Lenovo tarafından piyasaya sunulan Lenovo P2, özellikle batarya konusunda oldukça dikkat çekiyor.

Güncellenme 30 Aralık 2016 21:00

Son dönemlerin en iddialı üreticilerinden birisi olan Lenovo, Motorola markası ve Lenovo markası üzerinden oldukça iddialı çalışmaları sunmaya devam ediyor. Marka tarafından yapılan son paylaşımlarda özellikle Lenovo P2 adı verilen yeni serinin sektörde oldukça ilgi çektiği ve batarya süresi ile mevcut rekorları zorladığı belirtiliyor.

Lenovo P2 5000mAh İle Geliyor!

Firma tarafından piyasaya sunulan telefonda üstelik yolda şarj adı verilen yeni şarj teknolojileri de kullanılmış durumda. Bu bakımdan şarjın paylaşılması noktasında Lenovo P2 ile birlikte çok farklı bir telefon deneyimi sunuluyor. Telefonda tercih edilen 5000 mah’lık bataryada kullanıcıların uzun süre şarj ihtiyacı olmadan telefonu kullanmasını sağlanıyor.

Lenovo P2 Telefon Özellikleri Neler?

Telefona özellikleriyle 2016'nın son çeyreğinde dikkat çekerken diğer donanımları da oldukça güçlü. Yapılan resmi tanıtımlara göre Lenovo P2 modelinde yer alan donanımlar ve teknik özellikler şöyle;

13 MP arka kamera

5 MP ön kamera

Google Photos™’da 2 yıl ücretsiz depolama

Qualcomm Snapdragon 625

Çift sim kart desteği

Super AMOLED 5.5“ Full HD ekran

4 GB RAM

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi

32 GB dahili depolama

Micro SD kart desteği

Lenovo P2 Kaç Para?

Türkiye’de de satışa çıkan Lenovo P2 için istenen etiket fiyatı 1.699 TL.