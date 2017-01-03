LeEco Le 2, 64GB Versiyonu İle Satışta

LeEco Le 2’nin tanıtılmasının ardından geçen altı ay sonra, Çinli şirket telefonun 64 GB'lık versiyonunu da piyasaya sürdü.

Güncellenme 03 Ocak 2017 13:19

LeEco geçen sene Haziran ayında Hindistan'da Le 2'yi piyasaya sürdüğünde yalnızca 32GB'lık versiyonu satışa çıkmıştı. Şimdi ise 64 GB da satışa çıkarıldı.

Özellikle, 3GB / 64GB bellek yapılandırmasına sahip versiyon, çevrimiçi satış platformu olan Snapdeal üzerinden ilk olarak satışa çıktı ve böylece tüm dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı. En çok tercih edilen alışverşi sitelerinden birisi olan Snapdeal, LeEco Le 2 için 205 dolar gibi bir etiket fiyatı belirlemiş durumda. Telefonu almak isteyen kişiler için renk seçeneği sadece rose gold.

LeEco Le 2 Teknik Özellikleri Neler?

Yeni LeEco Le 2 modelinde depolama alanının dışında herhangi bir değişiklik yok. Yani 32 GB versiyoında olduğu gibi LeEco Le 2 yine Snapdragon 652 yonga setine sahip. 5.5 inçlik 1080p ekran, 16MP / 8MP kamera kombinasyonu ve 3.000mAh batarya ile gelen telefonda diğer önemli özellikler şöyle;

Kutuda İçeriği: Telefon, Şarj Adaptörü, USB Tipi C Kablosu, SIM Pimi, Hızlı Başlangıç ​​Kılavuzu, Koruyucu Kapak Kılıfı, USB Tip C-3.5 mm adaptör (Kulaklık yok!)

Hızlı şarj 2.0, Wi-Fi Direct, Tip-C USB, Bildirim LED'i, Kızılötesi Uzaktan Kumanda, Temalar, Arama Kaydı, Parmak izi sensörü

Android Marshmallow 6.0 ve EUI 5.8

Jiroskop, Magnetometre, Yerçekimi Sensörü, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, Kızılötesi Sensör, Parmak İzi Sensörü

151,1 x 74,2 x 7,5 mm boyutlar

153g ağırlık