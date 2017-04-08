LeasePlan ile Uber Anlaşması Dikkat Çekti

LeasePlan ile Uber Arasında yapılan iş birliği pek çok Avrupa bölgesinde yeni bir dönem başlatacak.

Güncellenme 08 Nisan 2017 17:36

Global filo kiralama şirketi olarak bilinen Leaseplan, araç paylaşım şirketi olarak hizmet veren Uber ile büyük bir anlaşma imzaladı. İki marka arasında yapılan bu anlaşmalar ile birlikte özellikle Avrupa'daki Uber sürücülerine yönelik kiralama çözümlerinin sunulacağı belirtildi.

Uber Anlaşması Neler Getirecek?

Bu kiralama çözümü sayesinde araçların bakımı, onarımı ve sigorta gibi pek çok farklı gideri, kiralama firması tarafından karşılanacak. Böylece sadece aracı kullanarak büyük bir kar elde etme fırsatı sağlayacak olan kullanıcılar, bu işbirliği sayesinde düşük fiyatlar üzerinden işlem yapabilecek.

Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda Avrupa bölgesinde sunulacak olan bu hizmetlerin Türkiye'yi de kapsadığı belirtildi. Bu açıdan önümüzdeki günlerden itibaren artık Türkiye'de de kişilerin Uber ve LeasePlan iş birliği ile sunulan hizmetlerden yararlanması mümkün olacak.

İki firmanın ortaklığının kullanıcılar ve yolcular adına cazip fırsatlar yaratacağını belirten firma yetkilileri, özellikle piyasadaki en iyi tekliflere ulaşılması adına Uber iel LeasePlan arasındaki anlaşmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul bölgesinde hizmet veren Uber için bu anlaşma İstanbul'da da hareketlilik yaratacak. İstanbul'da 3 binin üzerinde sürücü ortağı bulunan özel uygulama, yeni kiralama sistemi ile birlikte kişilerin daha etkin ve karlı bir şekilde hizmet vermesini sağlayacak. Avrupa bölgesinde uygulanacak olan bu yenilikler kişilerin yeni bir dönem yaşamasını sağlayacak.