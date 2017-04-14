Kuzey Kore'den şaşırtan hamle: "ABD isterse savaşa gireriz"

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Hang Song Ryol, ABD'nin Trump yönetiminde daha agresif olduğunu belirterek, "ABD isterse savaşa gideriz." dedi.

Güncellenme 14 Nisan 2017 12:30

ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Han, başkent Pyongyang'da Associated Press ajansına verdiği özel demeçte, Trump'ın attığı tweetler ve genişlettiği tatbikatlar ile Kore yarımadasında tansiyonu yükselttiğini ifade etti.

Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikalarını geçmiş yönetimle karşılaştırdıklarını belirten Han, ABD'nin, eski Başkanı Barack Obama dönemindekinden "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığı sonucuna vardıklarını dile getirdi.

ABD'yi, Kuzey Kore ordusunu provoke etmemesi konusunda uyaran Han, "Onlar isterse savaşa gideriz. Halihazırda elimizde güçlü nükleer caydırıcı silahımız var." dedi. Han, ABD'nin önleyici saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarında eli kolu bağlı durmayacaklarını da vurguladı.

Han, ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatları, ABD'nin uçak gemisi USS Vinson ve ona bağlı harp filosunu Kore yarımadası açıklarına gönderme kararı ve Trump'ın "Kuzey Kore belasını arıyor." şeklindeki Twitter paylaşımının, bölgede gerilimi arttırdığını söyledi. Bakan Yardımcısı, "Trump, agresif ifadeleriyle daima provoke ediyor. Sorun çıkaran Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti değil, ABD ve Trump'tır." ifadelerini kullandı.

AA