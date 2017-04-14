Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetiminin ABD'nin 'siyasi, ekonomik veya askeri bir provokasyonu' karşısında 'önleyici vuruş'ta bulunacağını açıkladı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 20:31

Genelkurmay sözcüsü, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'deki üsleriyle Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın konutunu vurma tehdidinde bulundu.

'Uçak gemisini vururuz'

Kuzey Kore sözcüsü ayrıca, herhangi bir saldırganlık eylemi gerçekleştirmesi halinde ABD'nin Kore yarımadasına gönderdiği Carl Vinson uçak gemisini de hedef alacaklarını söyledi. Sözcü, "Uçak gemisi de dahil olmak üzere, büyük hedefler ne kadar yaklaşırsa, imha edici vuruşumuz da o kadar etkili olur" dedi.

ABD'li yetkililer, gün içerisinde yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin 6. kez nükleer deneme yapmaya hazırlandığını hissettikleri takdirde Pyongyang'a karşı konvansyonel silah kullanmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

'ABD barışı ve güvenliği tehdit ediyor'

Kuzey Kore, dün yaptığı açıklamada "Kore yarımadasına nükleer silah getiren ABD, barışı ve güveni ciddi olarak tehdit ederek, durumu nükleer savaşa doğru sürüklüyor" dedi.

Kuzey Kore'nin füze denemesi

Pyongyang yönetimi, geçen hafta Japon denizine bir balistik füze atmıştı. Bunun üzerine ABD, Kore yarımadasına bir uçak gemisi yolladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Herbert McMaster, Washington'un müttefiklerini Kuzey kore tehdidine karşı korumak için tüm seçenekleri masaya yatırdığını ifade etti.