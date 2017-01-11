Kuzey Irak'a PKK operasyonu: 14 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya ait 14 hedef imha edildi.

Güncellenme 11 Ocak 2017 12:25

Irak'ın kuzeyine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, PKK'lı teröristlerce kullanılan 14 hedefin imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap, Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün 18.00-20.34 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 14 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği harekatın ardından Türk savaş uçakları emniyetle üstlerine döndü.

AA


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