Kürt Yönetimi Lideri Barzani"Bağımsızlık ilan ederiz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Barzani, Şii politikacı Maliki'nin yeniden başbakan olması durumunda bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı.

Güncellenme 23 Ocak 2017 12:04

IKBY Başbakanı Mesut Barzani, Irak'ta Şii politikacı Nuri El Maliki'nin yeniden başbakan seçilmesi durumunda yönetimin hemen bağımsızlığını ilan edeceğini duyurdu.

Kürt yönetiminden Maliki'ye rest

Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetiminin lideri Mesut Barzani, Bağdat yönetimine rest çekti. Şark el Avsat gazetesine röportaj veren Barzani, eski başbakan Nuri El Maliki'nin yeniden aynı göreve gelmesi halinde hemen bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı.

"Musul operasyonunun başarısız olmasını istiyorlar"

Milliyet'te yer alan habere göre, halihazırda Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini yürüten Maliki ve çevresindekilerin Musul operasyonunun başarısız olmasını istediğini belirten Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'yi Başbakan Haydar el İbadi'nin elini zayıflatmak için görevden aldılar. Böylece Maliki’nin tekrar başbakan olmasını planlıyorlardı.

Maliki’nin Irak Başbakanı olduğu saat ben hiç kimseye bakmadan hemen bağımsızlık ilan edeceğim. Artık ne yaşanacaksa yaşansın. Maliki’nin hüküm süreceği bir Irak’ta kalmayacağım."

Irak'ın siyasi yapısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiiler iktidarda, kuzeyde ise Kürtler özerk bir yönetime sahip. Ülkenin orta kesimleri ise terör örgütü IŞİD'in kontrolü altında. Ülkenin kuzeyini yöneten Barzani, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip.

Milliyet