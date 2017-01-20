Kurşun kalemin ucunda sanat

Otomotiv işçisi olan Hüseyin Sarı, kurşun kalemlerin ucuna neşter ile mikro figürler oluşturuyor.

Güncellenme 20 Ocak 2017 22:13

İnternetten videolar izleyerek kalem uçlarını oymayı öğrenen otomotiv işçisi, ağaç kaplamalı kalemleri neşter ve iğneyle işleyerek figürler ortaya çıkarıyor. Kocaeli'de bir otomobil fabrikasında üretim işçisi olarak çalışan Hüseyin Sarı, 4 yıldır ağaç kaplamalı kalemleri işleyerek görenlerde hayranlık uyandıran mikro figürler oluşturuyor.İşten arta kalan zamanını atölyeye çevirdiği evinin bir odasında geçiren Sarı, ağaç kalem grafitlerini oyarak Atatürk, Eyfel Kulesi, Mona Lisa ve Charlie Chaplin'in figürlerinin de aralarında bulunduğu 150'ye yakın eser yaptı.

İlk olarak basit objeler yapan Sarı, daha sonra "Zincir kardeşler" adını verdiği eserini yaklaşık 7 ayda tamamladı.

Ticari bir fayda beklemeden uğraşını sürdüren Sarı, paha biçemediği eserlerini atölyesindeki dolapta muhafaza ediyor.

0,5 ve 0,7 milimetlere kalem uçlarını işliyor

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalem oyma sanatının, neşter gibi çeşitli ince bıçaklar ve elmastan yapılmış özel uçlar kullanılarak yapıldığını söyledi.

İlk olarak kupa bardak, kafeste kuş gibi basit objeler yaptığını anlatan Sarı, "Bunları daha uzun sürede yapılan daha zor çalışmalar takip etti. Mesela zincir halkalar yaptım. Atatürk, Charlie Chaplin gibi ünlü isimleri nakşettim. Şu anda 0,5 ve 0,7 milimetre kalem uçlarına işleme yapıyorum. Daha çok görüp beğendiğim eserleri ya da dünya harikalarını hatta ünlü isimleri işliyorum." diye konuştu.

Her türlü kaleme figür işleyebildiğine işaret eden Sarı, Saç teline Eyfel Kulesi işlemek istiyorum, onunla ilgili çalışıyorum. O da en ince çalışmam olacak." dedi.

AA