Küresel piyasalar Trump etkisini bekliyor

Donald Trump'ın başkanlığı Obama'dan devralmasıyla Avrupa ekonomisinin olumlu etkileneceği düşünülüyor ancak gelişmekte olan ülke ekonomileri için durum karışabilir.

Güncellenme 19 Ocak 2017 11:54

Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Hesse, Donald Trump'ın başkanlığı devralmasıyla Avrupa ekonomisinin olumlu etkilenebileceğini ancak gelişmekte olan piyasalar içinse durumun biraz karışık olabileceğini belirtti.

Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Carsten Hesse, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın vergi reformlarının, altyapı harcamalarını artırmasının ve ABD'de üretimi destekleyecek ticari yaptırımların küresel piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini ifade etti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hesse, Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlığı devralmasıyla birlikte Avrupa ekonomisinin olumlu etkilenebileceğini, gelişmekte olan piyasalar içinse durumun biraz karışık olabileceğini belirtti. Artan şirket kazançlarıyla birlikte güçlenen ABD ekonomisinin bu ülkenin hisse senedi piyasası için de olumlu olacağını aktaran Hesse, güçlü bir ABD ekonomisinin Avrupa'yı da olumlu etkileyeceğini dile getirdi.

Orta Doğu ülkeleri olumlu etkilenecek

Hesse, Trump'tan sonra gelişmekte olan piyasaların ise farklı biçimde etkilenebileceğini anlattı. ABD'nin artık daha fazla emtia ihraç edeceğini vurgulayan Hesse, Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Brezilya gibi emtia ihraç eden ülkelerin Trump döneminden olumlu etkileneceği öngörüsünde bulundu.

Hesse, dolar borcu olan ve sanayi ürünü ithal eden ülkelerin ise Trump'ın başkanlık döneminden olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Büyümedeki artış geçici olacak

Capital Economics ABD Başekonomisti Paul Ashworth da Donald Trump'ın politik anlamda belirsizliklere sebep olabileceğini ancak büyüme ve enflasyon için önemli olan mali teşvikleri de sağlayabileceğini dile getirdi.

Ashworth, ABD'de büyümedeki artışın geçici olacağını belirterek, sıkı para politikasına da geçişle 2018'de büyümede yavaşlama, 2019'da da resesyon riskinin ortaya çıkabileceğini anlattı.

AA