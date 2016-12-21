Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Nesrin Sipahi, Kenan Işık, Mehmet Doğan, Cahit Koytak ile İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne verildi.

Güncellenme 21 Aralık 2016 19:25

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği’nce 1979'dan beri her yıl verilen "Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri", bundan sonra "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" adıyla takdim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatlar, müzik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halk bilim, sinema ve kütüphanecilik sahalarında ve diğer kültür sanat dallarında; eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma ve inceleme alanlarında ortaya koydukları üstün nitelikli eser ve çalışmalarından dolayı her yıl yaşayan kişilere, topluluk veya kuruluşlara veriliyor.

Böylece, özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyinde yücelmesine katkıda bulunanların devlet adına ödüllendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik'in katılımlarıyla toplanan jüri, 2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’ne layık görülen isimleri tespit etti.

Değerlendirme sonucu, müzisyen Nesrin Sipahi, tiyatro sanatçısı Kenan Işık, yazar Mehmet Doğan, şair ve çevirmen Cahit Koytak ile İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, özel ödüllerin sahipleri olarak belirlendi.

Ödüller, törenle sahiplerine verilecek.

AA