Kullanılmayan Uygulamalar Artık Fark Edilecek

Android işletim sisteminde kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak isteyen Google yeni sıralama filtrelere getiriyor.

Güncellenme 22 Nisan 2017 14:17

Özellikle Android işletim sistemini kullanan kullanıcıların telefonlarda ya da diğer cihazlardan kullanmadığı ve farkında olmadığı uygulamalar artık daha kolay bir şekilde fark edilecek. Yeni sistemde sıralama filtreleri üzerinden kullanıma göre uygulamaların sıralarını belirleyeceği ve bu sayede sık kullanılan veya hiç kullanılmayan uygulamaların kolay bir şekilde fark edilebileceği ifade edildi. Yapılan bu açıklamalar ile birlikte oldukça dikkat çeken Android'in yeni uygulaması uygulama kalabalığından da kullanıcıların kurtulmasını sağlayacak.

Uygulamaların kaldırılması adına büyük bir kolaylık sağlayan bu yeni sistem kolay bir şekilde hiç kullanılmayan uygulamaların sistemden silinmesini mümkün kılacak. Yapılan açıklamalarda konu ile ilgili tüm detaylar paylaşılırken Android'in yeni özelliğini yeni güncelleme ile birlikte cihazlara alınabileceği ifade edildi. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde Google için geliştirilecek yeni güncellemelerin ardından sıralama filtrelerini kullanabilmek ve daha etkin bir Android işletim sistemi elde etmek mümkün olacak.

Android işletim sistemini daha kolay bir hale gelebilmesi adına Google tarafından uzun zamandan beri yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülürken bu çalışmaların en önemli sonuçlarından bir tanesi de uygulama sıralama filtreleri oldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü sistemde yer alan uygulamaları kontrol altına alamazken uygulama filtreleri sayesinde en çok kullanılan ve hiç kullanılmayan uygulamalar kolay bir şekilde belirlenecek.