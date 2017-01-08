Kudüs'te kamyon kalabalığa daldı: 4 ölü

Kudüs'te bir kamyon kalabalığın içine girdi. Terör saldırısı olduğu duyurulan olayda en az 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Güncellenme 08 Ocak 2017 15:56

Kudüs'te bir kamyon kalabalığın arasına daldı. İsrail Radyosu, ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Reuters'e göre ölü sayısı 4'e yükseldi.



İsrail Radyosu'na konuşan bir polis yetkilisi olayın terör saldırısı olduğunu belirtti. Habere göre kamyonun şoförü olay yerinde vuruldu.

​Reuters'e göre ölü sayısı 4'e yükseldi. Radyoya konuşan polis yetkilisi, ölenlerin 3'ünün kadın, 1'inin erkek olduğunu bildirdi. Polis, hayatını kaybedenlerin 20'li yaşlarda olduğunu da kaydetti.

