Krem şanti makinesi ünlü blogger'ın sonu oldu

Ünlü Fransız blogger, trajik bir kaza sonucunu hayatını kaybetti.

Güncellenme 22 Haziran 2017 21:59

Ünlü Fransız blogger Rebecca Burger, krema sıkmaya yarayan ev aletinin patlaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

33 yaşındaki Burger’ın ailesi, genç kadının ölümünü Instagram’dan duyurdu:

“Rebecca’nın 18 Haziran’da trajik bir ev kazası yüzünden öldüğünü bildirdiğimiz için çok üzgünüz.“

Burger’in evinde tatlısına krem şanti dökmek isterken gazla çalışan makinenin patladığı ve kopan parçanın ünlü bloggerın boğazına saplanarak kalp krizi geçirmesine neden olduğu öğrenildi.

Bununla birlikte Burger’ın ailesi, vatandaşları krem şanti makinesi konusunda uyardı.

“Rebecca’nın kullandığı krem şanti makinesindeki sifon onun ölümüne neden oldu. Ürün mühürlendi. Evlerinizde bu aleti kullanmayın. On binlerce kusurlu ürün hala piyasada serbestçe dolaşıyor.”

Fransa’da cihazın satışını yapan bazı mağazalar, Burger’ın kazadan sonra tıbbi yardım aldığını açıkladı. Fakat doktorlar, krem makinesinden ayrılan parçalanın kalp krizini tetiklediğini söyledi.

Sağlık, fitness ve beslenme konularında paylaşım yapan Burger'ın sosyal medyada 200 bini aşkın takipçisi bulunuyordu.

Kaynak: NTV