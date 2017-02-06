Konya'da SYDV Müdürü silahlı saldırı sonucu öldü

Konya'nın Ereğli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik silahlı saldırıya uğradı. Bildik'in kafasına isabet eden kurşunla öldüğü belirlendi.

Güncellenme 06 Şubat 2017 23:29

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü'ne silahlı saldırı

Konya'nın Ereğli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik( 46), evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ereğli İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Baran Sokak Bildikler apartmanının ikinci katında oturan Bildik'in kapısına gelen saldırgan, kapıyı açan Bildik'e tabancayla 2 el ateş ederek kaçtı. Silah sesi üzerine kapıya çıkan Bildik'in eşi komşulardan yardım istedi.Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, Bildik'in başına isabet eden kurşunla öldüğünü belirledi.



Polis, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Öte yandan Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzun ve Bildik'in mesai arkadaşları olay yerine gelerek bilgi aldı.Bildik'in cesedinin cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Birgün