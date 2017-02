Konutta tarihi kampanya ile herkes ev sahibi olabilecek

Emlak sektörünün ikinci tarihi kampanyası "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" ile vatandaşlar 312 TL kar ederek konut sahibi olabilecek.

Emlak Konut GYO önderliğinde GYODER ve KONUTDER işbirliğinde başlayan "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" kampanyasına Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden büyük destek geldi. Konutta ikinci tarihi kampanyaya, Türkiye genelinde 100'den fazla proje dahil oldu. Emlak Gündem'in haberine göre, konut sahibi olmak isteyenlere 0,75 ila 0,85 arasında faiz oranıyla 240 ay vade imkanı sunan kampanya; 1 Şubat itibarıyla başladı. 31 Mart'a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyenlere 0,45 faiz oranıyla 120 ay vade ya da sıfır faizle 60 ay vade imkanı da sunuluyor. Konut yatırımcılarının kampanyadan yararlanmak için yüzde 5 peşinat ödemeleri yeterli oluyor.

"Konut sahibi olmak isteyenler bu kampanyayı kaçırmamalı"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre, kampanya dahilindeki projelerde konutların metrekare birim fiyatları 2 bin 700 TL'den başlıyor. Ayda 923 TL'den başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi yapacak kampanya hakkında bilgi veren Murat Kurum, kampanyaya konutların yanı sıra ticari birimlerin de dahil olacağını söyledi.

Ağustos ayında başlayan ilk kampanyada, bir aylık süreçte 2 bin 500 bağımsız birimin satıldığını ve 2 milyar TL ciro elde edildiğini belirten Kurum, "Bu yıl da yüklenicilerle sürekli toplantılar yaptık ve yeni bir kampanya yapmamız gerektiğine karar verdik. Yurtdışında mortgage kredileri 20-30 yılı buluyor. 'Bu bizim ülkemizde neden yapılmasın' diyerek yola çıktık. Fedakarlıksa fedarlık yapalım dedik ve orta ve üst gelir grubuna yönelik bir kampanya başlattık. Bu kampanyadan da 2-2.5 milyar TL ciro bekliyoruz. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların bu kampanyayı kaçırmaması gerekiyor" diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kampanya"

Gelişmiş ülkelerdeki kredi alımının bir benzerinin Türkiye'de uygulanmaya başladığını söyleyen GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik ise "İftiharla söylüyorum ki konut alıcı cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir vadelendirme sistemiyle konut sahibi olacak" dedi. Türk halkının uzun vadeli bir konut finansmanına alışkın olmadığını da dile getiren Çelik; iki ay sürecek kampanyanın sonuçlarına bakarak, kampanyanın süresinin uzatılabileceğinin müjdesini de verdi.

Kampanyadan yararlananlar ayda 312 TL kar sağlayacak

Albaraka, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası tarafından sağlanacak kredilerle kolayca konut sahibi olacak vatandaşlar; 120 ay vadeyle 100 bin TL'lik kredi alımlarında ayda ortalama 312 TL kar elde edecekler. Daha önce 120 ay vadede yüzde 0,88 (piyasadaki en düşük oran) olarak olarak belirlenen faiz oranı, tarihi kampanyayla birlikte yüzde 0,45'e düşecek. Vatandaşlar kampanya öncesi dönemde 100 bin TL'lik kredi için ayda 1.352 TL öderken; kampanyayla bu bedel 1.080 TL'ye kadar düşecek.

İstanbul için en düşük taksit tutarı 1.556 TL

Kampanya kapsamında, İstanbul'dan 240 ay vadeyle daire sahibi olmak isteyenlerin ödeyeceği en düşük bedel ayda 1.556 TL olacak. Bu ödeme planına göre, 209 bin TL'lik 1+1 daire için ödenmesi gereken peşinat bedeli ise 10 bin 450 TL olacak. Kampanyadan faydalanarak bu daireye sahip olmak isteyen vatandaşlar, 0,45 faiz oranıyla 120 ay vade imkanından yararlanmak isterse aylık taksit tutarı 1.806 TL, 60 ay sıfır faiz imkanından yararlanmak isterlerse taksit tutarı 2 bin 706 TL olarak belirlenecek.

Emlak Konut GYO’nun kampanyaya dahil ettiği projeler şunlar:

Adım İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark Bahçekent, Emlak Konut Başakşehir Evleri Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3, Göl Panorama Evleri, İstmarina, Karat 34, Ofis Karat Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent 4, Köy Zekeriyaköy, Maslak 1453, Park Mavera 2, Metropol İstanbul , Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Ataşehir, Niğde Emlak Konutları, Sofa Loca, Temaşehir Konya, Tual Bahçekent ve Tual Adalar.

GYODER'in kampanyaya dahil ettiği projeler ise şunlar:

Alya Penta, Strada Bahçeşehir, Pega Kartal, AND Pastel, Anthill Residence, Antteras, Antasya Residence, ANT Plato, Toskana Orizzonte, Babacan Premium, Babacan Palace, Babacan Port Royal, Konya Prestij Park, Bursa Prestij Elit, Bursa Prestij Optimum, İstanbul Prestij Park, Nivo İstanbul, Nivo Ataköy, Çukurova Balkon, Adam Kule, Teras Kule, Dalga Kule, Vazo Kule, Taksim Petek Residence, Tango Kule, Burgu Kule, Demir La Vida, DKY Kartal, DKY On Kağıthane, Batışehir, Pega Kartal, Bomonti Modern Palas, Olimpa Park Plus, Vadiyaka Başakşehir, EV'RE 2, Banu Evleri Ispartakule 2 ve Banu Evleri Ispartakule 3, Manzara Adalar, İnistanbul, Referans Bahçeşehir, Referans Güneşli, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu, SeaPearl Ataköy, Kuzu Effect, G Marin managed by Divan, İnistanbul Topkapı, Nef Ataköy Residence, Nef Bahçalievler, Nef Sancaktepe, Resim İstanbul, Brooklyn Life, Piyalepaşa İstanbul, İstanbul Piazza, Ege Vadisi, Aydos Country, Ege Yakası, Bursa Modern, İncek Dünyası, Altınoran, Sinpaş Palas, Marina Ankara, Aquacity Denizli, Lavender Sancaktepe, Bahçeyaka Ispartakule, Gölbahçe Evleri, Marka Rezidans ve AVM , Mirage Rezidans, İlkbahar, Şehir Konakları, Exen İstanbul, Yeni Kağıthane Projesi, Yeni Maltepe Projesi, Yeni Koşuyolu Projesi, Axis İstanbul Ofis ve AVM, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, HEP İstanbul (Sıraevler Ünitesi), 5. Levent, Toya Moda, Toya Vista, Toya Next, Avcılar Park