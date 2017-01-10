Kolombiya'da asma köprü ters döndü: 11 kişi öldü
Kolombiya'da Villavicencio kenti yakınlarındaki turistik asma köprüsünün ters dönmesi sonucu 11 kişi düşerek yaşamını yitirdi. 14 kişi ise ağır yaralı.
Yetkililer, Villavicencio kenti yakınlarındaki köprünün aşırı kalabalık nedeniyle ters döndüğünü açıkladı. Yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma düşen ikisi çocuk 11 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.
Sputnik Türkiye