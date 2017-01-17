Kolik bebeklerin akupunktur ile sakinleştiği tespit edildi

Bilim insanları her 5 bebekten birinde görülen ve "kolik" olarak tanımlanan ağlama nöbetleri için yeni bir tedavi yöntemi keşfetti: akupunktur

Güncellenme 17 Ocak 2017 19:05

Haftada 2 kez yapılan akupunktur tedavisiyle ağlama nöbetlerinde belirgin bir düşüş kaydedildi.

Haftada 3 kez ve günde 3 saatten fazla yaşanan ağlama nöbetleri "kolik" olarak tanımlanıyor.

Her 5 ebeveynden birinin bebekleriyle yaşadığı ve çaresiz kaldıkları bu durum için bilim insanları yeni bir tedaviyi denedi.

Araştırmacılar akupunktur yöntemiyle bebeklerdeki ağrıları iyileştirmeyi, bağırsak fonksiyonları düzenlemeyi, onların sakinleşmesini sağlayarak, ağlama nöbetlerine çözüm bulmayı denedi.

Bu araştırma için İsveç'te "A", "B" ve "C" olarak isimlendirilen 3 çalışma grubu oluşturuldu. İlk 2 gruptaki bebeklere farklı akupunktur yöntemleri uygulanırken, diğer gruba standart bebek bakım yöntemleri uygulandı. Sağlıklı bebeklerden seçilen ve 2-8 haftalık bebeklerin yer aldığı gruba 5 gün boyunca 5 gün boyunca anne sütü dışında süt de verilmedi.

A Grubu bebeklere en düşük seviyede, tek noktadan (L14) 2-5 saniyelik akupunktur tedavisi uygulandı. B Grubu bebeklere ise 5 noktadan, 30 saniyeye kadar süren akupunktur tedavisi uygulandı. C Grubu bebeklere ise herhangi bir akupunktur tedavisi uygulanmadı. Çalışmada yer alan klinik tedavi uzmanlarının 9'u eğitimini tamamen bu alanda gerçekleştiren uzmanlardan seçildi.

Daha sonra ise bebeklerin ailelerinde davranışların ve ağlama alışkanlıklarının gözlemlemeleri istendi.

Gözlemler sonucunda A Grubu'nda yer alan 16, B Grubu'nda 21 ve C Grubu'nda bulunan 31 bebeğin (Bu gruba akupunktur tedavisi uygulanmadı) "kolik" sorununun devam ettiği görüldü. Gözlemler daha uzun süre yapıldığın da akupunktur uygulanan bebeklerin, standart bakım gören bebeklere göre daha az kolik sorunu yaşadığı görüldü.

Çalışmalarda yine bebeklerin akupunktur toleransının da yüksek olduğu fark edildi.

388 akupunktur tedavisinin 200'ünde bebeklerin ağlamadığı görüldü. 157 tedavide ise bebekler 1 dakikadan kısa süre ağladı. Sadece 31 tedavide bebekler 1 dakikadan uzun süre ağladığı ve yine sadece 15 bebekten tedavi sırasında 1 damla kan çıktığı gözlendi.

NTV