Kocaeli'de yangın: 6'sı çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme 21 Aralık 2016 21:12

Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, alt ve üst katlara sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen 6'sı çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 7 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

NTV