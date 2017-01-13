Kocaeli'de fabrika patladı: 1 işçi öldü, 15 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 işçi de yaralandı.

Güncellenme 13 Ocak 2017 16:19

habertürk2te yer alan habere göre ilk belirlemelerde 1 işçinin yaşamını kaybettiğini 15 işçinin de yaralandığı öğrenildi. Fabrikada patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki bir metal fabrikasının kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 15 işçi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, yaptığı açıklamada, Dilovası ilçesindeki hurda işleyen bir fabrikada yaşanan patlamada 1 işçinin öldüğünü, 15 işçinin yaralandığını belirterek, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Habertürk