KKTC'de emniyet güçlerine yönelik FETÖ soruşturması

KKTC'de Polis Genel Müdürlüğü, teşkilat bünyesinde FETÖ soruşturması başlatıldığını, soruşturmanın PGM Denetleme Kurulunca yürütüldüğünü açıkladı.

Güncellenme 13 Nisan 2017 23:20

Polis Basın Subaylığınca yapılan açıklamada, “Bazı internet gazeteleri ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görevleri bazı polis mensuplarının, Türkiye’deki FETÖ soruşturması kapsamında sorgulandığı ve Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Denetleme Kurulu tarafından ifadelerine başvurulduğu haberleri yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında teşkilat bünyesinde idari bir soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu soruşturmanın PGM Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

AA