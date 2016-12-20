Kızgın Kuşlar Yeniden Geliyor!

Kızgın Kuşlar yeni versiyonu ile yeniden oyun sektörüne dönüş yapıyor.

Güncellenme 20 Aralık 2016 21:05

Kızgın Kuşlar olarak Türkiye'de bir dönemler fırtına gibi esen ve her telefonda yer alan oyun artık yeni bir versiyonu ile daha piyasaya sunulacak. Yapılan açıklamalarda yeni versiyonun Angry Birds Blast adını alacağı belirtilirken bu mobil sektörde yeniden kızgın kuşların popüler hale gelmesini sağlayabilir.

Kullanıcıların sempatik olarak gördüğü ve sevdiği kızgın kuşların yeni versiyonunda üstelik kişiler bu sefer kızgın kuşlar ile hedef vurmak yerine üçlü eşleştirme tarzında bir oyun deneyimleyecek. Candy Crush adı verilen oyun ile popüler hale gelen üçlü eşleştirmede kişiler aynı renklerin ya da nesneleri bir araya getirerek bölümleri geçmeye çalışacak. Üstelik üretici firma tarafından yapılan açıklamalarda kullanıcıların ön kayıt yaptırması halinde oyunun çıkış tarihi itibariyle oyun için özel başlangıç paketinin hediye edileceği de belirtildi. Bu açıdan 22 Aralık tarihine kadar resmi internet sitesi üzerinden ön kayıt yaptıran kullanıcılar oyunu daha avantajlı bir şekilde oynama fırsatı elde edecek.

Angry Birds oyunu hem iOS hem de Android için desteklenecek ve iki işletim sistemini de aynı tarihte giriş yapacak.Bu açıdan kişiler herhangi bir sistem kısıtlaması yaşamadan oyunu telefonlarında kolay bir şekilde indirerek oynayabilecek. Kişilerin özelikle ön kayıt yaptırması diğer oyunculara karşı önemli bir üstünlük kurmasını sağlayacak.