Kıvanç Tatlıtuğ hayvanları için müstakil eve taşınacak

Tuba Büyüküstün’le başrolünü paylaştığı ‘Cesur ve Güzel’de Cesur karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, evinde beslediği kedi ve köpekleri için müstakil ev arıyor.

Güncellenme 15 Nisan 2017 09:08

Evinde iki köpek, üç kedi ve kuş besleyen Kıvanç Tatlıtuğ, onların daha rahat hareket etmesi için müstakil ve bahçeli bir ev arıyor.

İki yıldır Demet Akbağ’ın Ayşe Sultan Korusu’ndaki evinde kiracı olarak oturan oyuncunun, iki köpeği ve bir de kedisinin rahat etmesi ve dolaşmaları için müstakil, bahçeli bir eve taşınmak istediği öğrenildi.

Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen Tatlıtuğ’un emlakçılara, “Yeniköy, Tarabya civarında müstakil, bahçeli büyük bir ev bulun” dediği konuşuluyor.

Evinde bir de kuş beslediği bilinen oyuncunun, daha önce rol aldığı dizi setine köpeklerini götürdüğü, onlarla zaman geçirmek için karavan kiraladığı biliniyor.